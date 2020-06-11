هدف النصر يفتح النار على إدارة ناديه!

وجه الحارس الدولي الكرواتي، دانييل سوباسيتش، انتقادات حادة إلى إدارة نادي موناكو الفرنسي، التي قررت رحيله يوم الإثنين الماضي، وعدم تجديد عقده.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في الفترة الماضية أن سوباسيتش دخل ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي، وأنه قد ينتقل إلى العالمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه الفرنسي في 30 يونيو الجاري.

وكان الحارس الكرواتي، البالغ من العمر 35 عامًا، قد لعب مباراتين فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان لديه بعض المشاكل الفنية، لذلك لم تحاول إدارة موناكو تجديد عقد الحارس.

تصريحات نارية

وفي مقابلة مع صحيفة “Nice-Matin” الفرنسية، قال الحارس المتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 إنه يأسف للسياسة التي تتبعها إدارة موناكو، وقال “أعتقد أنها أصبحت مشكلة. كل ستة أشهر، تتغير الأمور، المديرون الرياضيون واللاعبون. هناك أشخاص وصلوا ولا يعرفون حتى كم من الوقت ارتدوا فيها قميص الفريق”.

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وأضاف “كنا من قبل أبطالا وحققنا أشياء رائعة للنادي، لكن سياسة الأخيرة في السنوات الماضية جعلت النتائج تتراجع بصورة كبيرة”.

سوباسيتش مع موناكو

وشارك سوباسيتش في 292 مباراة رفقة موناكو، علما بأنه كان أحد لاعبي المنتخب الوطني الكرواتي الذي حصل على لقب وصيف بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الخسارة أمام فرنسا 2/4 في المباراة النهائية.

وانتقل الحارس الكرواتي إلى موناكو عام 2012 من نادي هايدوك سبليت الكرواتي مقابل مليون يورو، وذكرت تقارير صحفية أن سوباسيتش سينتقل لنادي النصر نظير راتب سنوي، يصل لنحو 3 ملايين يورو، لكن مصادر نصراوية أكدت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت أن ما تردد هو مجرد تسويق للحارس الذي بدأ مسيرته الكروية مع هايدوك سبليت الكرواتي، وانتقل منه إلى موناكو الذي استمر معه منذ عام 2012؛ إذ حقق معه لقب الدوري الفرنسي عام 2017.

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