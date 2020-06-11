بالفيديو.. مهاجم الهلال السعودي يُشعل غضب جماهير فنربخشة!

حقق محترف نادي الهلال السعودي، بافيتيمبي جوميز، بطولة الدوري التركي عام 2018 مع فريق جالطة سراي، وكان له دورًا هامًا في جلب البطولة الحادية والعشرين لخزينة النادي.

ورغم أنه لعب موسم واحد في الفريق الأصفر والأحمر، إلا أن جوميز أصبح يرتبط بعلاقة حب كبيرة مع الجماهير، ولا يزال عشقه إلى غلطة سراي موجودًا رغم انتقاله إلى الهلال السعودي.

فيديو جوميز

وقالت صحيفة “haberler” التركية أن المهاجم ذو الأصول السنغالية نشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” تسبب في إشعال الغضب لدى جماهير فناربخشة.

المهاجم المتمرس، الذي التقى بمواطن تركي، شارك حواره مع متابعيه على “تويتر”، وقال جوميز: “يُسعدني أن أقابل الأتراك. المشكلة الوحيدة التي نواجهها في بعض الأحيان أنهم يحبون فريق مختلف. فنربخشة أحد أكبر أندية أوروبا وتركيا، لكنه الثاني في تركيا بعد جالطة سراي“، مما جعل اللاعب الفرنسي يتلقى هجوما حادا من جماهير فنربخشة.

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جوميز والتجديد

كان جوميز قد انضم إلى الهلال في أغسطس 2018، من غلطة سراي التركي، وبلغت قيمة الصفقة 6 مليون يورو، ويحصل اللاعب صاحب الـ34 عامًا على راتب قدره 4.5 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الفريق الأزرق في يونيو 2020، ووفقًا للاتفاق بين الطرفين، يملك الهلال الحق في تمديد عقد جوميز لموسم رياضي آخر، حتى صيف 2021.

وتردد في الفترة الماضية أن جوميز سينتقل إلى أحد أندية التركية بعد نهاية عقده مع الهلال؛ وهو ما جعل وسائل الإعلام التركية تهتم بمستجدات اللاعب مع ناديه، لاسيما وأن المهاجم المخضرم سبق له خوض تجربة احترافية جيدة الموسم قبل الماضي مع غلطة سراي، لكن جاءت الصدمة للأتراك بعد تأكيد اتفاق الهلال مع اللاعب على التمديد حتى عام 2022.

جوميز مع الهلال

المهاجم، صاحب احتفال “الأسد” الشهير، كان نقطة الحسم في فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفًا خلال مشاركته في 7 مباريات.

وحضر جوميز إلى الهلال قادما من جالطة سراي في صيف عام 2018، ولعب مع الزعيم السعودي حتى الآن 74 مباراة، وأحرز 54 هدف، وصنع 10 هدف، وبلغ معدل مشاركاته 5832 دقيقة، وسجل 8 أهداف من ركلات جزاء.

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