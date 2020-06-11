كأس ألمانيا أو كأس الاتحاد الألماني (DFB-Pokal) هي بطولة وطنية تقام سنوياً منذ عام 1952، وتعتبر ثاني أهم بطولة وطنية فى ألمانيا بعد بطولة الدوري “بوندسليجا”، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم سجل أبطال كأس ألمانيا عبر التاريخ.

يُعد بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة كأس ألمانيا برصيد 19 لقب، وفى المرتبة الثانية يأتي فيردر بريمن برصيد 6 ألقاب، ثم يأتي كل من شالكه وآينتراخت فرانكفورت برصيد 5 ألقاب لكل فريق.

أرقام قياسية

يذكر ان فورتونا دوسلدورف هو صاحب أطول سلسلة انتصارات في البطولة بمختلف أدوارها، حيث تمكن من تحقيق 18 انتصارًا في الفترة ما بين 4 أغسطس 1978 و28 فبراير 1981، وفي خلال هذه الفترة الذهبية ظفر النادي بلقبيه الوحيدين المتتاليين في البطولة عامي 1979، و1980، وتوقفت سلسلة الانتصارات هذه بالهزيمة في الدور ربع النهائي عام 1981 على يد هيرتا برلين.

وفي الفترة ما بين 6 أغسطس 1988، وحتى 24 أبريل 2019، لم يتعرض فيها نادي فيردر بريمن لأي هزيمة على أرضه ضمن مباريات كأس ألمانيا، وامتلك بذلك الرقم القياسي وهو 37 مباراة، توقفت هذه المسيرة يوم 24 أبريل 2019، على يد بايرن ميونخ في مباراة النصف النهائي، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 3-2.

ولم يتعرض نادي بايرن ميونخ للخسارة خارج ملعبه ضمن بطولة الكأس منذ تاريخ 2 أغسطس 2009، وبعدد مباريات وصل حتى الآن 33 مباراة، مع استثناء المباريات النهائية.

ويعتبر اللاعب “ميركو فوتافا” هو أكثر لاعب خاض مباريات كأس ألمانيا برصيد 79 مباراة، مثّل فيها فريقي بوروسيا دورتموند ثم فيردر بريمن، ويُعد هداف البطولة التاريخي هو لاعب البايرن جيرد مولر برصيد 78 هدفًا في 62 مباراة.

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ويعتبر أكثر لاعب نال لقب البطولة هو باستيان شفاينشتايجر، حيث نال اللقب 7 مرات مع بايرن ميونيخ، يتبعه كل من أوليفر كان، وكلاوديو بيتزارو، وفيليب لام، وفرانك ريبيري، حيث رفع كل منهم كأس البطولة 6 مرات.

إليكم سجل أبطال كأس ألمانيا عبر التاريخ

الموسم 1952-53 – البطل (روت فايس إيسن) – الوصيف ( ألمانيا آخن)

الموسم 1953-1954 – البطل (شتوتجارت) – الوصيف (كولن)

الموسم 1954-55 – البطل (كارلسروه) – الوصيف (شالكه)

الموسم 1955-56 – البطل (كارلسروه) – الوصيف (هامبورج)

الموسم 1956-57 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (فورتونا دوسلدورف)

الموسم 1957-58 – البطل (شتوتجارت) – الوصيف (فورتونا دوسلدورف)

الموسم 1958-59 – البطل (شفارز فيس إسين) – الوصيف (بوروسيا نوينكيرشن)

الموسم 1959-60 – البطل (بوروسيا مونشنجلادباخ) – الوصيف (كارلسروه)

الموسم 1960-61 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (كايزرسلاوترن)

الموسم 1961-62 – البطل (نورنبيرج) – الوصيف (فورتونا دوسلدورف)

الموسم 1962-63 – البطل (هامبورج) – الوصيف (بوروسيا دورتموند)

الموسم 1963-64 – البطل (ميونخ 1860) – الوصيف (آينتراخت فرانكفورت)

الموسم 1964-65 – البطل (بوروسيا دورتموند) – الوصيف (ألمانيا آخن)

الموسم 1965-66 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (دويسبورج)

الموسم 1966-67 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (هامبورج)

الموسم 1967-68 – البطل (كولن) – الوصيف (بوخوم)

الموسم 1968-69 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (شالكه)

الموسم 1969-70 – البطل (كيكرز أوفنباخ) – الوصيف (كولن)

الموسم 1970-71 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (كولن)

الموسم 1971-72 – البطل (شالكه) – الوصيف (كايزرسلاوترن)

الموسم 1972-73 – البطل (بوروسيا مونشنجلادباخ) – الوصيف (كولن)

الموسم 1973-74 – البطل (اينتراخت فرانكفورت) – الوصيف (هامبورج)

الموسم 1974-75 – البطل (اينتراخت فرانكفورت) – الوصيف (دويسبورج)

الموسم 1975-76 – البطل (هامبورج) – الوصيف (كايزرسلاوترن)

الموسم 1976-77 – البطل (كولن) – الوصيف (هيرتا برلين)

الموسم 1977-78 – البطل (كولن) – الوصيف (فورتونا دوسلدورف)

الموسم 1978-79 – البطل (فورتونا دوسلدورف) – الوصيف (هيرتا برلين)

الموسم 1979-80 – البطل (فورتونا دوسلدورف) – الوصيف (كولن)

الموسم 1980-81 – البطل (اينتراخت فرانكفورت) – الوصيف (كايزرسلاوترن)

الموسم 1981-82 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (نورنبرج)

الموسم 1982-83 – البطل (كولن) – الوصيف (فورتونا كولن)

الموسم 1983-84 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

الموسم 1984-85 – البطل (أوردينجن) – الوصيف (بايرن ميونخ)

الموسم 1985-86 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (شتوتجارت)

الموسم 1986-87 – البطل (هامبورج) – الوصيف (كيكرز شتوتجارت)

الموسم 1987-88 – البطل (اينتراخت فرانكفورت) – الوصيف (بوخوم)

الموسم 1988-89 – البطل (بوروسيا دورتموند) – الوصيف (فيردر بريمن)

الموسم 1989-90 – البطل (كايزرسلاوترن) – الوصيف (فيردر بريمن)

الموسم 1990-91 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (كولن)

الموسم 1991-92 – البطل (هانوفر) – الوصيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

الموسم 1992-93 – البطل (بايرليفركوزن) – الوصيف (هيرتا برلين)

الموسم 1993-94 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (روت فايس إيسن)

الموسم 1994-95 – البطل (بوروسيا مونشنجلادباخ) – الوصيف (فولفسبورج)

الموسم 1995-96 – البطل (كايزرسلاوترن) – الوصيف (كارلسروه)

الموسم 1996-97 – البطل (شتوتجارت) – الوصيف (إنيرجي كوتبوس)

الموسم 1997-98 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (دويسبورج)

الموسم 1998-99 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (بايرن ميونخ)

الموسم 1999-2000 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (فيردر بريمن)

الموسم 2000-01 – البطل (شالكه) – الوصيف (يونيون برلين)

الموسم 2001-02 – البطل (شالكه) – الوصيف (بايرليفركوزن)

الموسم 2002-03 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (كايزرسلاوترن)

الموسم 2003-04 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (ألمانيا آخن)

الموسم 2004-05 – الموسم (بايرن ميونخ) – الوصيف (شالكه)

الموسم 2005-06 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (آينتراخت فرانكفورت)

الموسم 2006-07 – البطل (نورنبيرج) – الوصيف (شتوتجارت)

الموسم 2007-08 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (بوروسيا دورتموند)

الموسم 2008-09 – البطل (فيردر بريمن) – الوصيف (بايرليفركوزن)

الموسم 2009-10 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (فيردر بريمن)

الموسم 2010-11 – البطل (شالكه) – الوصيف (دويسبورج)

الموسم 2011-12 – البطل (بوروسيا دورتموند) – الوصيف (بايرن ميونخ)

الموسم 2012-13 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (شتوتجارت)

الموسم 2013-14 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (بوروسيا دورتموند)

الموسم 2014-15 – البطل (فولفسبورج) – الوصيف (بوروسيا دورتموند)

الموسم 2015-16 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (بوروسيا دورتموند)

الموسم 2016-17 – البطل (بوروسيا دورتموند) – الوصيف (اينتراخت فرانكفورت)

الموسم 2017-18 – البطل (آينتراخت فرانكفورت) – الوصيف (بايرن ميونخ)

الموسم 2018-19 – البطل (بايرن ميونخ) – الوصيف (لايبزيج)