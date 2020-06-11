بث مباشر | شاهد إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة ديربي الأندلس بين “إشبيلية وريال بيتيس” في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة إشبيلية وريال بيتيس على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة اللا ليجا تي في بار الإسبانية، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان”.

يحتل “إشبيلية ” المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن “ريال مدريد” صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله “ريال سوسيداد“.

ويقبع “ريال بيتيس” في المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة فقط، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل 9، وخسر في 10 مناسبات، وسجل 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 43 هدف كثالث أضعف دفاع في الليجا.

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