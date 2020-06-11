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الزمالك يتبرأ من الصفحات المزورة في بيان رسمي

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أشرف فاروق 0 تبليغ

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تنصل نادي الزمالك من الصفحات “المزورة” التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا نشره على موقعه الرسمي، أكد من خلال أن النادي لا يمتلك سوى حساب وحيد “موثق” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد البيان أن بعض الجماهير المحبة للنادي قامت بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

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وأشاد الزمالك في بيانه بدور جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

وأكدت إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.

يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور قد شكل لجنة لإعداد ملف خاص بلقب نادي القرن، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الدولية للفصل في هذا الشأن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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