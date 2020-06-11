تعرف مع موقع الخليج 365 على آخر 5 مواجهات مباشرة بين يوفنتوس وميلان فى كأس إيطاليا، وذلك قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم غد الجمعة 12-6-2020، فى إياب نصف النهائي والمؤجل من يوم 4-3-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

تنطلق المباراة مساء يوم غد فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو، معقل نادي يوفنتوس.

وكان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فقد تمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

وقد انتهي لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدور النصف النهائي من المسابقة بالتعادل الايجابي 1-1، فى المباراة التي أقيمت يوم الخميس 13-2-2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو، سجل هدف ميلان اللاعب “أنتي ريبيتش” بينما سجل لليوفي “كريستيانو رونالدو” من ركلة جزاء.

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تواجه الفريقين 25 مرة في كأس ايطاليا، وكانت الأفضلية لـ “السيدة العجوز” بـ 11 انتصاراً، مقابل ثمان انتصارات للفريق ذو اللونين الأحمر والأسود، وست مباريات انتهت بينهما بالتعادل، وشهدت مباريات ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا تسجيل 67 هدفاً، 32 هدفاً للأول و35 هدفاً للثاني.

وشهد آخر 5 مواجهات بين الفريقين فى مسابقة الكأس تفوق واضح ليوفنتوس حيث حقق الفوز 4 مرات، وكان البطل فى مبارتين، وتعادلا فى مباراة واحدة.

إليكم تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان فى كأس ايطاليا (آخر 5 مواجهات)

التاريخ 9-1-2013 – الدور ربع النهائي – فوز يوفنتوس (2-1) بعد الوقت الاضافي

التاريخ 21-5-2016 – النهائي – فوز يوفنتوس (1-0) بعد الوقت الاضافي

التاريخ 25-1-2017 – الدور ربع النهائي – فوز يوفنتوس (2-1)

التاريخ 9-5-2018 – النهائي – فوز يوفنتوس (4-0)

التاريخ 13-2-2020 – الدور نصف النهائي – التعادل (1-1)