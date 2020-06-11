بث مباشر | مشاهدة مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ديربي الأندلس بين “إشبيلية وريال بيتيس” في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة إشبيلية وريال بيتيس على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة اللا ليجا تي في بار الإسبانية، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي إشبيلية “رامون سانشيز بيزخوان”.

يحتل “إشبيلية ” المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بفارق 9 نقاط عن “ريال مدريد” صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع الذي يحتله “ريال سوسيداد“.

وحقق “إشبيلية ” الفوز في 13 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 8 مناسبات، وخسر في 6، وسجل 39 هدفًا، واهتزت شباكه في 29 مناسبة كرابع أقوى دفاع في المسابقة.

ويقبع “ريال بيتيس” في المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة فقط، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل 9، وخسر في 10 مناسبات، وسجل 38 هدفًا، واستقبلت شباكه 43 هدف كثالث أضعف دفاع في الليجا.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر إشبيلية في 4 مباريات وتعادل مثلها، وخسر مباراتين، بينما فاز “ريال بيتيس” في مناسبتين فقط، وتعادل في 4، وخسر مثلها.

وانتهت آخر مواجهة بين “إشبيلية وريال بيتيس” بفوز الأحمر والأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب “بينتو فيامارين” يوم 10 نوفمبر 2019.

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إشبيلية 0-0 ريال بيتيس

ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية)

الدوري الإسباني (الجولة 28- الأولى بعد كورونا)

تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش

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