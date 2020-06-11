بيراميدز يستغل قسط صفقة “أفشة” لضم أحد ثلاثي الأهلي

اقترب نادي بيراميدز من ضم أحد لاعبي فريق الأهلي، بسبب القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي “أفشة” إلى الأخير خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات أحد لاعبي الأهلي من بين الثلاثي “محمد شريف المعار إلى انبي، وأحمد الشيخ، وعمار حمدي”.

ووافق مسؤولو بيراميدز على طلب النادي الأهلي، بتأجيل سداد القسط الأخيرة من صفقة اللاعب محمد مجدي “أفشة” والذي كان يستحق الدفع مطلع شهر مايو.

Advertisements

ويسهل تأجيل دفع الأهلي المستحقات المتأخرة من صفقة “أفشة” موافقته على طلب بيراميدز بالحصول على خدمات أحد لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وطلب المدير الفني للأهلي رينيه فايلر من اللجنة الفنية عودة محمد شريف عقب انتهاء اعارته لفريق انبي، كما تمسك باستمرار عمار حمدي، ويبقى أحمد الشيخ الأقرب للرحيل إلى صفوف بيراميدز.

وانضم “أفشة” لصفوف الاهلي قادما من بيراميدز في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 20 مليون جنيه تسدد على 4 أقساط.

..