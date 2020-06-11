وزارة الرياضة تكشف تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر

كشفت وزارة الرياضة تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد توقف طويل بدأ في منتصف شهر مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة “محمد فوزي” في تصريحات إذاعية، أن العودة التدريجية للنشاط الرياضي وبضوابط معينة يمنع وقوع خسائر مستقبلية.

وكشف وزير الرياضة أشرف صبحي في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورت” عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أن فتح وتجهيز الأندية سيبدأ اعتبار من منتصف الشهر الحالي.

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وأشار وزير الرياضة إلى أن الفرق الرياضية ستبدأ تدريباتها ابتداء من 1 يوليو المقبل، وأن عودة النشاط بالكامل سيكون في مطلع شهر أغسطس القادم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة على أن الإعلان عن عودة النشاط الرياضي تم بعد سلسلة من الاجتماعات للجنة الطبية، برئاسة محمد سلطان، والتي رفعت توصياتها للجنة الأزمات برئاسة الوزراء.

وتوقف الدوري المصري عند الجولة الثامنة عشر في منتصف شهر مارس الماضي، ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأتي بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك رابعا برصيد 31 نقطة.

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