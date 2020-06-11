رياضة | الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إلى تجديد تعاقد ثنائي الفريق أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي نجمي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية والأوروبية للتعاقد مع بن شرقي وفرجاني ساسي في الصيف القادم.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود نيه لدى بن شرقي وساسي في الرحيل عن صفوف الزمالك والموافقة على أحد العروض المقدمة لهم في الصيف.

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وأكد مسئولو القلعة البيضاء على رفضهم التام لفكرة رحيل بن شرقي أو ساسي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة لهم.

واستقر مسئولو النادي الأبيض على تجديد عقد فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي الفترة المقبلة لضمان استمرارهما مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة ساسي وبن شرقي من بلادهما في الفترة المقبلة وعودة التدريبات الجماعية للفريق ليتم التجديد لهما بشكل رسمي.