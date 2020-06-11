رياضة | طارق يحيى يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بالزمالك عن إصابة أحد العاملين داخل القلعة البيضاء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واطمأن طارق يحيى على مصطفى غراب مدرب حراس المرمى للبراعم بعد إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن حالته مستقرة في الوقت الحالي.

وتمنى نجم الزمالك السابق ، الشفاء العاجل لـ"غراب"، كما أشار إلى أن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم ويتمنى الشفاء له على خلفية إصابته بفيروس كورونا وتواجده حاليا في العزل المنزلي.

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من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، بيانًا رسميًا منذ قليل، يؤكد فيه على وجود صفحة رسمية وحيدة للقلعة البيضاء على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" وهي التي تحمل علامة التوثيق الزرقاء، نافيًا وجود أي صفحة أخرى رسمية للنادي الأبيض.

وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل إسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.