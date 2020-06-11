رياضة | حوار - خالد بيومي لـ "الخليج 365": الدوري المصري أصبح «ملطشة».. مصطفي محمد الوحيد القادر على التوهج مثل صلاح.. والأهلي هو نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - خالد بيومي لـ "الخليج 365": الدوري المصري أصبح «ملطشة».. مصطفي محمد الوحيد القادر على التوهج مثل صلاح.. والأهلي هو نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* ليفربول سيحسم لقب الدوري سريعا وستكون مفاجآت في المراكز الأوروبية

* برشلونة الأقرب لحسم الليجا ولكن الخبرات هي ما ستحسم

* يوفنتوس سيحسم لقب الدوري الإيطالي وهذا ماينقص الكالتشيو للتوهج من جديد

* الدوري المصري أصبح ملطشة للجميع وإلغاءه يقلل من قيمته التسويقية

* أتمنى محمد صلاح أن يسعى لتحقيق مجد آخر في نادي ودوري آخر

* مصطفى محمد الوحيد القادر على التوهج مثل محمد صلاح ولكن بشروط

* سأفكر جيدا في الترشح لإتحاد الكرة عندما تظهر الائحة وشروط الإنتخابات

أجرى "الخليج 365 الرياضي"، حوار خاص مع الصحفي والمحلل الكبير خالد بيومي، وتحدث فيه عن أهم وأبرز الأحداث التي تدور سواء في الكرة العالمية والإفريقية والمحلية وعودة النشاط الكروي مرة أخرى.

- نبذة عن حياة خالد بيومي:-

يعد الكابتن خالد بيومي من أبرز المحللين الرياضيين في الوطن العربي ولد 14 مارس 1963 في محافظة الشرقية في مصر، ويعد صاحب الـ 56 عام المحلل الرياضي الأول في الوطن العربي الذي لم يمارس كرة القدم بصورة احترافية.

عمل بيومي في بدايته كصحفي رياضي، في الجرائد المصرية وانضم إلى نقابة الصحفيين، ثم انتقل إلى إيطاليا ومنها التحق بنقابة الصحفيين في إيطاليا، قبل أن يسلك طريق التحليل الرياضي للمرة الأولى مطلع الألفية الحالية، في قنوات "راديو وتلفزيون العرب" التي تعد نقطة الانطلاق له في عالم التحليل الكروي في مصر والعالم العربي.

شغل خالد بيومي العديد من المناصب طوال مسيرته مع العمل، الصحفي أو الرياضي، فكان أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الاسماعيلي المصري، وكان أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيساً للجنة تطوير الكرة بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما شغل منصب المدير التنفيذي للنادي الاسماعيلي والمشرف العام على الكرة بالنادي.

وإليكم نص الحوار:-

1- هل تؤيد قرار عودة الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي مرة أخرى؟ ولماذا؟

بالطبع أنا مع قرار العودة واستكمال الدوريات طالما هناك من يسعى للمصلحه العامه، وطالما هناك حلول مستمرة ولديهم دائمًا الرغبة في العودة وهناك اتحادات ورابطة قوية وانديه استثمارية تنفق بالمليارات حتي تستعيدها، كما أن في أوروبا حقوق مكتسبه لكل المنظومة الكروية بعيدا عن تدخل وزارة أو لجنة اولمبية إلا بعرض ملف كامل وشامل مضمونه برتكول طبي يحفظ حياة اللاعبين والانسان، ولابد أن تكون عودة الدوري من قبل أفراد تعامل العودة بشكل صحيح.

2- ليفربول قادر على حسم لقب الدوري الإنجليزي سريعا أم تتوقع حدوث مفاجأة؟

أكيد فريق ليفربول مع يورجين كلوب قادر علي الفوز بلقب كان مستحيلا علي نجوم كبار وأفذاذ لمده ثلاثون عامًا الريدز قادر لأانه يلعب كره قدم مختلفة وممتعة عن أندية كثيرة داخل البريميرليج، ومن الصعب أو المستحيل حدوث مفاجأة ، ولكن المفاجآت ستكون في المراكز المؤهلة للبطولات الأوربية.

3- من الأقرب لحسم لقب الليجا الإسبانية؟

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من وجهة نظري برشلونة هو الاقرب لليجا الي الان، انما عوده الدوري ستعتمد على جزء كبير من خبرات كل فريق بين ريال مدريد والبرسا نعلم جيدا ان حساسيه المباريات والجماعية بعيدة، والجاهزيه البدنية لا تصل إلى النصف، وفقدان الجمهور أيضا، هي جميعها عوامل قد توثر على جميع الفرق، وأعتقد أن الفروق الفردية لكل فريق وتحديدًا الفارق بين ميسي وأي لاعب اخر في ريال مدريد.

4- ماذا ينقص الكالتشيو لعودة المنافسة بين كبار الدوري الإيطالي وايقاف سيطرة يوفنتوس؟

ينقص الكالشيو عقلية استثمارية كما هي في إنجلترا من مستثمري أندية تنفق الملاين بإستمرار، كما ينقصهم بنية تحتية، ولكل نادي ملعب.. لو عاوز تعرف ليه نادي يوفنتوس فارق كتير فلازم تدخل ملعب اليوفنتوس استوديوم ستتاكد حينها أن اليوفي لابد ان يكون البطل مع إستقرار إدراي وميزانية قوية وإثبات في مجموعة اللاعبين لسنوات، هذا ما حدث مواخرًا ويحدث لسنوات والدليل ان اليوفي كان شريك اساسي لفوز ايطاليا بكأس العالم، وسأشيف لك معلومه بسيطة هل تعلم أن اليوفي هو أكتر فريق إستحوذ علي لاعبين كانوا أبطال العالم متفرقا على كل أندية أوروبا والعالم هذا هو الفارق، ولكن لا يعني ان من الممكن أي فريق أن يحقق لقب دوري مثال لاتسيو هذا الموسم ولكنه استثناء وليست ثوابت.

5- هل تؤيد استمرار محمد صلاح مع ليفربول أم الرحيل أي نادي تفضل له عند الرحيل؟

محمد صلاح بعد لقب دوري الأبطال ونهائي في السنة التي كانت تسبقها والفوز بالدوري هذا الموسم امام أمر صعب هل البقاء أم الرحيل بعد أن حقق ما لم يحققه نجم اسطوري إنجليزي سابق في ليفربول ستيفان جيرارد، ولكن أعتقد ستتوقف على هل هناك عرض من فريق كبير خارج إنجلترا ومدى رغبته، ولكن من وجهة نظري لو تواجد العرض المناسب على صلاح أن يسعى لتحقيق مجد آخر في دوري آخر.

6- رشح لي موهبة مصرية قادرة على التوهج مثل محمد صلاح في أوربا؟

الموهبة الوحيدة التي قد تصل إلى محمد صلاح، ولكن إذا اشتغلنا عليه كويس واشتغل هو على نفسه ممكن يصل لقيمه كبيرة في أوروبا والعالم وهو مصطفي محمد، لازم يسأل محمد صلاح عن طموحه عن إرداته وإجتهاده، والتعليم للغة الإنجليزية، ولابد أن يجد وكيل أعمال قوي لديه علاقات قوية في أوروبا ويبتعد عن بعض السماسرة اللي هنا، لازم بتسفيد من كل دقيقه علشان نشوف رأس حربة موجود في أفضل أنديه أوربية، مصطفى محمد يمتلك إمكانيات جبارة أتمني الحفاظ عليها وتطويرها.

7- هل تؤيد عودة الدوري المصري مرة أخرى أم إلغاءه ولماذا؟

طبعًا طبعًا طبعًا لابد ان أكون كإتحاد كرة أقوى من الأندية في القرار، ولكن علينا العلم أن إلغاء الدوري يعني يفقد كثير من قيمته التسويقية، فالدوري أصبح ملطشة للجميع، مش قادر أستوعب ولا أفهم ان الناس دي خايفة على صحة اللاعبين؟ طيب خافوا على ملايين بتضيع وعلى مصلحة الكورة المصرية.

وسأطرح سؤال ولابد ان يصل للجميع هل إتحاد الكرة أو اللجنة الخماسية خائفين على صحة اللاعبين أكثر من الدوريات الأوروبية؟ لو كده نشكرهم بجد على مشاعرهم الطيبة.

8- من وجهة نظرك من الأقرب لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام؟ ومن هم فريقي النهائي؟

الموسم توقف في فترة كان الزمالك بها أفضل حلاته الفنية والذهنية، وأتمنى الإستمرار عليها وانا أثق في كارتيرون والأهلي أيضا نفس الشئ ومعهم الرجاء، فكان في نفس التوقيت أعلى فنيا بكثير من الوداد المغربي، ومع ذلك الأربع فرق كل منهم عنده حظوظ كبيرة في التأهل، وبالطبع أتمني الأهلي والزمالك في مباراة النهائي حتي نري نهائي مصري بين فريقان كبار جدًا، ولكن للأسف بردو ورغما عنا ستكون بدون جمهور.

9- هل فكرت يومًا في الترشح لرئاسة إتحاد الكرة ومن وجهة نظرك من الأصلح في الوقت الحالي لرئاسة الجبلاية؟

سأفكر جيدًا في الترشح لإتحاد الكرة عندما تظهر اللائحة وشروط الإنتخابات، وإذا البنود تسمح باذن الله سأقرر، أنا أريد خوض تجرية زي كل الناس اللي دخلت قبل ذلك، عاوز أشوف إيه الصعوبة داخل المجلس وعلى الكرسي وكده يا نعذر كل الأشخاص أما أن يكون هناك بالفعل في حاجة احنا مش فاهمنها.

10- ما رأيك في أزمة نادي القرن الإفريقي بين الأهلي والزمالك وهل كان يستحقها الفريق الأحمر أم الأبيض؟

أزمة نادي القرن تأخرت سنوات طويلة، وإذا كان الزمالك له الحق، عليه إتخاذ الجوانب القانونية بكافة الطرق الشرعية، إنما حاليًا حتى الأن النادي الأهلي هو بطل القرن منذ 20 عامًا، وده مثبت في الإتحاد الإفريقي، ومن حقه أيضا أن يدافع على لقبه.

11- ما رأيك في المشاحنات التي تحدث بين الأهلي والزمالك خلال الفترة الاخيرة؟

لا يمكن أن نرى كل هذه المشاحنات على مرئ ومسمع الجميع، أعتقد اننا سندخل في مرحلة خطر جدًا، فخطر السوشيال ميديا أكثر من أي خطر آخر في العالم، وكلامي هذا موجه لكل إدارة في التوقيت الحالي، إحنا بنلعب بالنار.