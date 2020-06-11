رياضة | عرض إماراتي جديد لضم حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي جديد لضم حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أحد أندية الدوري الإماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية إماراتية أن أحد أندية الوسط في الدوري الإماراتي قدمت عرض للتعاقد مع حسام عاشور في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط.
وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع عن قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.
كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي وتحديدا من نادي الوحدة للتعاقد معه في الصيف القادم.
وسيحسم عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.