رياضة | خطوة من ديوكوفيتش تعيد الحياة لعالم الكرة الصفراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة من ديوكوفيتش تعيد الحياة لعالم الكرة الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الصربي نوفاك ديوكوفيتش على إعادة الحياة من جديد لكرة المضرب بعد أن قرر تنظيم دورة خيرية في بلجراد نهاية الأسبوع الجاري.

وتدخل الدورة في إطار سلسلة من الدورات التي ينظمها ديوكوفيتش تحت إسم "جولة أدريا" من الثالث عشر من يونيو الحالي حتى الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: صربيا وكرواتيا ومونتينيجرو والبوسنة.

ويقام الجزء الأول من الجولة نهاية الأسبوع الحالي في بلجراد بمشاركة النمسوي دومينيك تييم الثالث عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف السابع والبلغاري جريجور ديميتروف التاسع عشر.

وعلقت منافسات رابطتي المحترفين والمحترفات منذ مارس الماضي، في نسق طال مختلف منافسات الرياضة حول العالم في ظل تفشي "كوفيد-19". ومن المقرر ان يستمر هذا التعليق في الكرة الصفراء حتى أواخر يوليو.

وتم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى سبتمبر المقبل، وألجيت بطولة ويمبلدون، ثالثة الجراند سلام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما ينتظر الإعلان عن مصير فلاشينج ميدوز في نهاية الشهر الحالي.

وسيلعب النجوم الأربعة بموجب القوانين التي تسمح بحضور ألف متفرج كحد أقصى للأحداث الرياضية التي تقام في الهواء الطلق والتي تم اعتمادها في صربيا الاثنين الماضي.

وتقام المباريات في مركز نوفاك لكرة المضرب المموّل من قبل عائلة النجم الصربي والذي يطلّ على نهر الدانوب.

وبيعت التذاكر في جضون سبع دقائق بعد طرحها للبيع عبر الإنترنت الأربعاء الماضي.

وقال مديرها ديوردي ديوكوفيتش، الشقيق الأصجر لنوفاك، أنه سيتم نقل الحدث مباشرة في أكثر من 100 دولة.

وأضاف "سيحصل كل متفرج على قناع عند المدخل، وسيتم وضع المطهرات في جميع أنحاء المجمع". كما سيتم تطهير المركز بأكمله بعد كل مباراة.

من جهته، قال ديوكوفيتش (33 عاما) "نحن محترفون في هذه الرياضة ونريد أن نلعب".

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في المقابل، سيجيب العملاقان السويسري روجيه فيدرر الرابع عالميا والإسباني رافايل نادال الثاني، الأول بسبب خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب طيلة الموسم، والثاني لاستئنافه التدريبات مؤخرا.

وأضاف نوفاك المتوج بـ17 لقبا كبيرا في مسيرته الاحترافية آخرها بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي "مع أخذ الوضع في الاعتبار، لم يكن لدي الجرأة للاتصال بهما ودعوتهما".

وكان كل من ديوكوفيتش وتييم يتدربان خلال فترة الحجر الصحي.

وتابع "كان لدي ملعب كرة مضرب وبالتالي كان بإمكاني التدرب كل يوم"، في إشارة إلى فترة الحجر التي أمضاها في إسبانيا، حيث كان يقيم مع عائلته في منزل في ماربيا.

وقال تييم أنه أفضل لاعب جاهز للمشاركة في بلجراد منذ أن لعب مباريات في النمسا خلف أبواب موصدة.

بعد العاصمة الصربية، ستنتقل البطولة إلى زادار، على ساحل البحر الأدرياتيكي الكرواتي، حيث سينضم إلى ديوكوفيتش وزملائه نجمان كرواتيان هما مارين تشيليتش، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبورنا تشوريتش.

وبعد مونتينيجرو، تختتم الدورة في الخامس من يوليو المقبل بمباراة استعراضية بين ديوكوفيتش والمصنف أول في البوسنة دامير دجمهور.

وقال دجمهور المصنف في المركز 107 عالميا "الناس في سراييفو والبوسنة يحبون ديوكوفيتش حقا ... سيكون حدثا استثنائيا بالنسبة لهم وفرصة مثالية لرؤية نوفاك عن قرب".

وتقام جميع المباريات على الملاعب الترابية.

وسيتم التبرع بالأموال التي سيتم جمعها من هذه الجولة للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

وتعاملت دول البلقان المعنية مع جائحة فيروس "كوفيد-19" بنجاح نسبي، حيث سجلت المنطقة التي يبلج عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة أقل من 24 ألف إصابة وحوالي 700 وفاة.