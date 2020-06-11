رياضة | بعد رحيله.. التعاون السعودي يوجه رسالة مؤثرة إلى ماتشادو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. التعاون السعودي يوجه رسالة مؤثرة إلى ماتشادو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي عدم تجديد تعاقده مع لاعبه البرتغالي ريكاردو ماتشادو، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران الفريق.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها التعاون ، مؤكدة بأنه من خيرة اللاعبين خلقاً وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلا ".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس نقلا عن مصادر خاصة أن عدم تجديد عقد البرتغالي عقب انتهاء في يونيو الجاري جاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومواطنه كامبيلوس مدرب الفريق نظرًا لعدم حاجتهم الفنية إلى اللاعب.

ومثل ماتشادو فريق التعاون خمسة مواسم ماضية، قبل أن يقرر بالاتفاق مع فريقه وضع نهاية لهذه المسيرة، التي تخللها حصوله على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي واللعب في دوري أبطال آسيا مرتين.