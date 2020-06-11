رياضة | الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف العاقد مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الانجليزي لضمه في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

وجاء قرار النادي الأهلي باغلاق ملف التعاقد مع حجازي بعد تمسك اللاعب بالبقاء في إنجلترا ومواصلة مسيرته الاحترافية بالفترة القادمة.

Advertisements

ووضع الاهلي أسامة جلال مدافع فريق إنبي كصفقة بديلة بعدما فشل النادي في التوصل لاتفاق مع أحمد حجازي وباهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي.

وكانت إدارة الاهلي قد تراجعت أيضاً عن التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بسبب المطالب المادية الكبيرة بجانب تلقيه عرض ضخم من احد الاندية الخليجية بالفترة الماضية.

وسيركز الأهلي كافة جهوده حالياً على التعاقد مع أسامة جلال لتعزيز الخط الدفاعي للفريق في الموسم المقبل.