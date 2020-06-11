رياضة | محمد صلاح ينتظر تحقيق المعجزة في 60 دقيقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينتظر تحقيق المعجزة في 60 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يتم استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد"، ويسعى لتحقيق الخطوة قبل الأخيرة من أجل التتويج بالمسابقة الغائبة عن خزائنه منذ عام 1990.

وفي نفس اليوم سيكون مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني على موعد مع مواجهة أرسنال وفي حال تلقى الخسارة وفاز ليفربول سيتوج الأخير باللقب بشكل رسمي.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا متساويا مع صاحب المركز الثالث سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، لكن الفرعون يأمل في منح فريقه لقب البريمير ليج أولا.