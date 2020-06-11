رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات واحد من نجوم إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي منذ فترة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

وكان مسؤولي القلعة الحمراء قد دخلوا في مفاوضات مع أسامة جلال منذ فترة ولكنها توقفت بسبب رفض نادي إنبي بيع اللاعب في البداية.

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ولكن تراجع مسؤولي الفريق البترولي عن قراره وينوي الموافقة على بيع أسامة جلال في الصيف القادم ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جديدة مع نجم الفراعنة لضمه وحتى الآن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

وشارك أسامة جلال في ١٢ مباراة حتى الآن مع نادي إنبي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.