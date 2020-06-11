رياضة | حسم موقف مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم موقف مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد من المشاركة أمام إيبار يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين.
ووفقا لصحيفة آس الإسبانية فإن الويلزي جاريث بيل مستعد لخوض لقاء إيبار ولكن يظل القرار النهائي عند المدرب زين الدين زيدان.
واشارت الصحيفة إلى أن بيل اشتكي من إصابة عضلية في الايام الماضية وهو ما دفع زيدان لاستبعاده من التدريبات الجماعية تخوفا من تفاقم الاصابة.
ويخوض نادي ريال مدريد مباراته الأولى بعد عودة الدوري الإسباني ضد إيبار يوم الأحد المقبل والموافق 14 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بينما إيبار بالمركز السادس عشر ومعه 27 نقطة وذلك بعد مرور 27 مباراة إلى الآن.