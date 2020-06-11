شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإسباني يعود الليلة بديربي الأندلس.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الدوري الإسباني، مساء اليوم الخميس، بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس بعد توقف دام لقرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وسيستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية المباراة التي تقام ضمن الأسبوع الـ 20 من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسيذاع اللقاء على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 3»، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
38,284
-
تعافي
10,289
-
وفيات
1,342
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإسباني يعود الليلة بديربي الأندلس.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.