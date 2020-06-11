شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإسباني يعود الليلة بديربي الأندلس.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الدوري الإسباني، مساء اليوم الخميس، بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس بعد توقف دام لقرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية المباراة التي تقام ضمن الأسبوع الـ 20 من الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيذاع اللقاء على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 3»، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف.