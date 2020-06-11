شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إشبيلية على رادار برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مدافع نادي إشبيلية الإسباني دييجو كارلوس دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني الذي يبحث تعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويخطط برشلونة للتعاقد مع قلب دفاع جديد لمجاورة نجمه الإسباني جيرارد بيكيه، فيما وضع النادي الكتلوني أعينه على دييجو كارلوس كخيار محتمل، حسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية. وينتظر أن يبدأ برشلونة تحركاته الرسمية لحسم الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة كما أوضحت الصحيفة. وقد يواجه البلوجرانا منافسة على خدمات اللاعب صاحب الـ 27 عامًا من نادي ليفربول الإنجليزي الذي يسعى بدوره للتعاقد مع قلب دفاع جديد في ظل اقتراب ديان لوفرين من مغادرة الفريق في الصيف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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