المقاولون يسعى لضم شكرى نجيب نهائيًا من الإسماعيلي فى الصيف

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جدة - عمرو شويل وعد مسئولو المقاولون العرب، شكرى نجيب مهاجم الفريق المعار إليه من الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الجارى بتخليصه من الدراويش بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق خاصة إن هناك رغبة من مسئولى الدراويش فى الإستغناء عنه لذلك سيبحث مسئولى المقاولون العرب ضمه بشكل نهائى من صفوف الإسماعيلى.
وانتقل شكرى نجيب للمقاولون العرب لمدة موسمين قادما من الإسماعيلى وتألق بشكل ملحوظ الامر الذى دفع إدارة الأخير فى عودة اللاعب مرة أخرى إلا أنه لم يظهر بالشكل المأمول ليتم إعارته مرة أخرى للمقاولون ويستعيد توهجه من جديد إلا أن الأيام الماضية شهدت رغبة من مسئولى الإسماعيلى فى بيعه وهو ما رحب به إدارة المقاولون التى وعدت اللاعب فى مخاطبة مسئولى الدراويش خلال الفترة المقبلة لشراء عقد اللاعب.
من ناحية أخرى أكد محمد أبو السعود رئيس نادى الاسماعيلى السابق أن الوضع الحالى لقلعة الدراويش، طبيعى، بسبب الادارة التى قامت بالاستغناء عن بعض نجوم الفريق الكروى دون وجود البديل و الازمات المالية والفنية التى يمر بها خلال الفترة الحالية ، وأوضح أبو السعود خلال تصريحات تلفزيوينة أنه لابد من توجه مدربي الناشئين الاسماعيلى إلى قرى و نجوع الاسمياعلية لاختيار لاعبين موهبين فى كرة القدم و بناء جيل من أبناء الدراويش قادر على المنافسة وحصد البطولات ، وأشار محمد أبو السعود أنه تفأجى بالاستدعاء و القاء التهم عليه باهدار المال العام خلال تواجده فى رئاسة نادى الاسماعيلى رغم أنه قام بسداد كافة الديون لدى النادى لمصلحة الضرائب من ماله الخاص.
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