شكرا لقرائتكم تمثال شمع لكيميتش في متحف "مدام توسو" الشهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيصبح للدولي الألماني ولاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميتش عن عمر "25 عاما" فقط تمثالا في متحف الشمع الشهير "مدام توسو" في العاصمة برلين، لينضم إلى أبرز الشخصيات الثقافية والتاريخية والرياضية في بلاده، وفق ما أعلن مسؤولون الخميس.

وذكرت إدارة المتحف أن المنحوتة البالغ وزنها 150 كيلوغراما ستعرض بداء من يونيو 2021.

وأفاد مدير التسويق في المتحف أولف تيدمان أن الخيار جاء بناء على تصويت الزوار : لقد سألناهم من هو لاعب المنتخب الذي ترغبون في رؤيته عندنا، وفاز يوشوا كيميتش بفارق شاسع.

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وعلّق كيميتش على هذا التكريم : تعرفون أن شخصيات كبرى موجودة هنا، ورياضيين عظماء. لذا إنه أمر مميز بالنسبة لي. من الرائع أن يكون لي تمثال شمع في برلين قريبا. يعني ذلك أنك حققت شيئا وأن الناس تهتم بك.

وسيكون تمثال كيميتش الى جانب تماثيل لاعبين مهمين في برلين أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارسي العملاق البافاري الحالي مانويل نوير والسابق أوليفر كان.

وتطلب العمل على التمثال أكثر من 260 عملية قياس للاعب و150 صورة بالكاميرا.