شكرا لقرائتكم أندية الدوري الإنجليزي توافق على إجراءات استئناف المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالإجماع على البروتوكولات الصحية والتشغيلية تمهيدا لاستئناف موسم 2019 /2020 يوم 17 يونيو الجاري.

وجرى التصويت على هذه البروتوكولات خلال الاجتماع الذي جرى يوم الخميس، والتي تتضمن وضع قيود صارمة على الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الملاعب في أيام المباريات، حيث سيتم تقسيمها على مناطق.

كما أن البروتوكولات تنص على ضرورة تنظيف الرايات الركنية بشكل دقيق وكذلك قوائم المرمى والكرات، قبل وبعد المباراة.

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كما سيتم تطهير مقاعد البدلاء بعد استخدامها وربما أثناء إقامة المباريات وبين شوطي المباراة، كما أن هناك مزيدا من أعمال النظافة ستتم داخل الملعب خلال فترة التوقف لشرب المياه، إذا تم السماح بهذه التوقفات من جانب الجهات المعنية.

البروتوكول الطبي يوضح أيضا بحسب هيئة االإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) كيفية سفر اللاعبين والأجهزة الفنية قبل وبعد المباريات مع مراعاة لوائح التباعد الاجتماعي.

وعلى الأرجح سيتم الوقوف دقيقة صمت في أول مباراة بعد الاستئناف لإحياء ذكرى ضحايا كورونا.

ومن المقرر أن يكون هناك سرد للمعلومات حول جائحة كورونا والجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية في البلاد، خلال أول مباراتين بعد الاستئناف يوم الأربعاء المقبل، وخلال الجولة الأولى بأكملها بعد عودة المسابقة.