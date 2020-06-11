شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يحدد 7 أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لعودة نشاط الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى، عن جاهزية الاتحاد لعودة النشاط حين صدور قرار بشأن هذا الأمر فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.

وقال شريف كمال إن مجلس الاتحاد وضع تصورات مسبقًا لاسئناف النشاط وعودة اللاعبين للتدريبات منذ فترة طويلة تحسبًا لصدور أى قرار بعودة النشاط فى أى لحظة وتنطلق اليوم دراسة المدربين التى ينظمها الاتحاد "أون لاين" بعدما تم تقديمها، حيث كان محددًا لها منتصف يونيو، وذلك على صعيد المستويات المختلفة بدءًا من المستوى الأساسى، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الهوكى اللجوء إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لحل أزمة الحافز الرياضى للاعبين فى ظل عدم استكمال 5 منافسات لمراحل سنية مختلفة تتعلق بالحافز الرياضى، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع تصوراً لإنهاء المسابقات فى حال عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة .

وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة كما قرر اتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، عمل موظفى الاتحاد 3 أيام فى الأسبوع هى "السبت والاثنين والأربعاء"، وذلك حتى منتصف يونيو لحين اتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا .