شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. متى يتم استخدام الكارت الأخضر فى مباريات الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق اى مباراة يدخل الطاقم التحكيمى إلى أرض الملعب وكل منهم يحمل أدواته سواء الصافرة أو الكروت أو الراية أو اللوحة الالكترونية ، ويعلم متابعى ومشجعى كرة القدم ان الحكم يحمل معه عدة كروت منها الأحمر للطرد ، و الأصفر للإنذار بالإضافة الى وجود الكارت الأخضر ، ولكن ما فائدته ، ومتى يستخدمه قضاة الملاعب ؟

البطاقة الخضراء هدفها تشجيع اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية، ولا يتم إشهارها أثناء اللعب ، وإنما يبلغ مراقب المباراة بعد نهايتها عن أي وقائع جديدة في الملعب تعبر عن تحلي اللاعب بروح رياضية .

تم استخدام هذه الكروت لأول مرة فى تاريخ كرة القدم أثناء مباراة جمعت بين فريقى"فيتشنزاً" و"فيرتوس إينتيلا" الإيطاليين أكتوبر 2016 ، بعد أن اعترف أحد اللاعبين لحكم المباراة أن الكرة لم تلمس مدافعى الخصم وبالتالى قرار ركلة ركنية غير صحيح.

بينما يعود تاريخ الكروت الصفراء والحمراء أول مرة في مونديال 1970،وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالم كرة القدم، و قد أدخلها الى عالم التحكيم كين استونت الذى كان يعمل مدرسا ثم دخل عالم التحكيم عام 1960 ، و استوحى الفكرة من الإشارات الضوئية في الطرق.