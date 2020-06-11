شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية على دفعات خلال أيام لمناقشة مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توجيه الدعوة لجميع الأندية لعقد اجتماعات متتالية على دفعات خلال الأيام المقبلة، حيث يعرض اتحاد الكرة على الأندية التصورات الخاصة بإستئناف النشاط الرياضى ، على أن تتم هذه الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة وبأعداد محددة تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما سيتم خلال هذه الاجتماعات استطلاع رأى الأندية فى لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم حاليا اجراؤها تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الجديدة، فى إطار رغبة اللجنة الخماسية فى التواصل مع جميع الأندية.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.