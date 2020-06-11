الامارات | اتحاد الإمارات للسباحة يعتمد برنامج إعداد المنتخب الأول لدورة "آسيا الشاطئية"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات للسباحة يعتمد برنامج إعداد المنتخب الأول لدورة "آسيا الشاطئية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة برنامج إعداد المنتخب الأول الذي سيشارك ضمن بعثة الدولة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية السادسة بالصين في نوفمبر وديسمبر المقبلين. وأوضح جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة رئيس لجنة المنتخبات في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن تدريبات المنتخب الميدانية في البحر بدأت الأسبوع الماضي بشاطئ الممزر في دبي.

ولفت إلى أنه تم ترشيح 3 لاعبين ولاعبتين للمشاركة في هذه الدورة لأول مرة في تاريخ سباحة الإمارات، مشيرا إلى أن اللاعبين هم عمر الحمادي، وفاروق إسماعيل، وحمدان البلوشي، إلى جانب الشقيقتين مها عبدالله الشحي، ومهرة عبدالله الشحي، منوها إلى أن تلك الدورة ستشهد أيضا أول تمثيل نسائي إماراتي على هذا المستوى القاري.

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وبخصوص نشاط السباحة، قال إن اللجنة الفنية وضعت تصورا مبدئيا لاستئناف النشاط، وينتظر اعتماد مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن التصور يوصي باستئناف البطولة الشتوية، وكأس الإمارات، وبطولات كرة الماء في مواعيد تبدأ شهر أغسطس المقبل على أن تكون البداية مع بطولة كأس الإمارات للسباحة في حال اعتماد الإجراءات الاحترازية.

وعن اللائحة الاسترشادية للاتحاد، أوضح أنه تمت مراجعتها من الاتحاد وإرسالها للهيئة العامة للرياضة وجاري الترتيب لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، ومن المرجح عقد الاجتماع الدوري السنوي العادي، مع الاجتماع غير العادي الذي سيتضمن بحث إجراءات الانتخابات الخاصة بالدورة المقبلة 2020 - 2024.

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