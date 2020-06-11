الامارات | أندية إنجلترا توافق بالإجماع على "البروتوكولات الصحية" لاستئناف الموسم 17 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية إنجلترا توافق بالإجماع على "البروتوكولات الصحية" لاستئناف الموسم 17 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت رسمياً أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبالإجماع على البروتوكولات الصحية والتشغيلية، تمهيدا لاستئناف موسم 2019 /2020 يوم 17 الجاري.

وجرى التصويت على هذه البروتوكولات خلال الاجتماع الذي جرى اليوم، والذي تضمن وضع قيود صارمة على الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الملاعب في أيام المباريات، حيث سيتم تقسيمها على مناطق.

وتنص البروتوكولات أيضا على ضرورة تنظيف الرايات الركنية بشكل دقيق، وكذلك قوائم المرمى والكرات، قبل وبعد المباراة. وسيتم تطهير مقاعد البدلاء بعد استخدامها، وربما أثناء إقامة المباريات، وبين شوطي المباراة، كما أن هناك مزيدا من أعمال النظافة ستتم داخل الملعب خلال فترة التوقف لشرب المياه، إذا تم السماح بهذه التوقفات من جانب الجهات المعنية.

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ويوضح البروتوكول الطبي أيضا بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، كيفية سفر اللاعبين والأجهزة الفنية قبل وبعد المباريات، مع مراعاة لوائح التباعد الاجتماعي.

وعلى الأرجح سيتم الوقوف دقيقة صمت في أول مباراة بعد الاستئناف لإحياء ذكرى ضحايا كورونا. ومن المقرر أن يكون هناك سرد للمعلومات حول جائحة كورونا والجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية في البلاد، خلال أول مباراتين بعد الاستئناف يوم الأربعاء المقبل، وخلال الجولة الأولى بأكملها بعد عودة المسابقة.

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