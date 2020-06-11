الامارات | "السخرية من رجل آسيوي" تتسبب في إيقاف نجم توتنهام قبل أيام من استئناف الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن "السخرية من رجل آسيوي" تتسبب في إيقاف نجم توتنهام قبل أيام من استئناف الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم توقيع عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على ديلي آلي نجم فريق توتنهام بشأن المنشور المثير للجدل المتعلق بفيروس كورونا، الذي نشره اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسخر خلاله من رجل آسيوي.

وتم تغريم آلي (24 عاما) أيضا 50 ألف جنيه إسترليني (63.200 دولار)، وأُمر بالالتحاق بدورة تعليمية وجها لوجه، بعد أن خالف قواعد الاتحاد الإنجليزي.

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وفي فبراير نشر آلي مقطع فيديو على منصة "سناب شات" في مطار هيثرو، وشرع في السخرية من رجل آسيوي وهو يسعل. وذكر الاتحاد الإنجليزي في ملاحظات جلسة الاستماع " نشر اللاعب فيديو يصور صورة نمطية غير مقبولة للعنصرية في محاولة غير ناجحة للفكاهة".

ويغيب آلي عن أول مباريات توتنهام عقب فترة الراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا المقرر إقامتها يوم 19 الجاري أمام مانشستر يونايتد.

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