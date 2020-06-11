شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سخريته من كورونا.. إيقاف «ديلي ألي» وإلزامه بالحصول على دورة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي، اليوم الخميس، إيقاف لاعب نادي توتنهام الإنجليزي ديلي ألي وتغريمه بالإضافة إلى إلزامه بالحصول على دورة تعليمية.

وتأتي هذه القرارات في ضوء فيديو كان قد نشره في فبراير الماضي يسخر فيه من فيروس كورونا بينما يظهر شخصًا آسيوي في الخلفية بمطار هيثرو في إشارة إلى أن الرجل قد يكون مصابًا بالفيروس، حسب موقع «جول» العالمي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن اللاعب وقعت عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بالحصول على دورة تعليمية.

وبذلك، سيغيب ديلي ألي عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والمقرر إقامتها على ملعب توتنهام يوم الجمعة 19 يونيو.