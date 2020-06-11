شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على مدرب الحراس المصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بمصطفى غراب، مدرب حراس المرمى لبراعم النادي وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأكد يحيى، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرا لكن حالته الصحية مستقرة حاليا ويخضع لحجر منزلي مؤكدا تمني مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وقطاع الكرة الشفاء العاجل له. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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