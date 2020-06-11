شكرا لقرائتكم خبر عن «مشادة كلامية حادة».. السلطان «إبرا» ينفجر غضباً في وجه المدير التنفيذي لميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مشادة كلامية حادة مع المدير التنفيذي لميلان لكرة القدم، إيفان جازيديس، خلال زيارة الأخير لمقر تدريبات النادي من أجل الحديث عن الخطط المقبلة.

وقالت شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا، اليوم الخميس، إن إبراهيموفيتش أبدى عدم موافقته على الطريقة التي تدار بها الأمور داخل ميلان، خاصة بعد تقليل رواتب اللاعبين بنسبة 50 في المئة.

وتضامن عدد من لاعبي «الروسونيري» مع زلاتان إبراهيموفيتش في اعتراضه على خطط إدارة النادي، مع توقعات بإقالة ستيفانو بيولي، مدرب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وجاءت تلك الزيارة قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة بين ميلان ومضيفه يوفنتوس، يوم الجمعة المقبل على ملعب «آليانز ستاديوم»، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

على سياق متصل، أبلغ إبراهيموفيتش المقربين منه برغبته في الرحيل عن ميلان هذا الصيف، رغم وجود بند في عقده يسمح له بالبقاء لمدة موسم إضافي.

Advertisements