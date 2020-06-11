شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشيد بجماهير الزمالك على «مواقع التواصل»: مستمرون في ملف نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادي يمتلك صفحة رسمية وحيدة للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي التي تحمل علامات التوثيق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم الحساب الرسمي لنادي الزمالك.

وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.