شكرا لقرائتكم طارق يحى يطمئن على مدرب حراس مرمى براعم الزمالك بعد إصابته بـكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بالنادي اتصالا هاتفيا بمصطفى غراب مدرب حراس المرمى للبراعم وذلك للاطمئنان عليه. وأكد يحيى أن غراب قد أصيب بفيروس كورونا مؤخرا لكن حالته الصحية مستقرة حاليا ويخضع لحجر منزلي مؤكدا تمني مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور وقطاع الكرة الشفاء العاجل له.

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