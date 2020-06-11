شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية على دفعات خلال أيام لمناقشة مصير الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توجيه الدعوة لجميع الأندية لعقد اجتماعات متتالية على دفعات خلال الأيام المقبلة، حيث يعرض اتحاد الكرة على الأندية التصورات الخاصة بإستئناف النشاط الرياضى ، على أن تتم هذه الاجتماعات بمقر اتحاد الكرة وبأعداد محددة تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما سيتم خلال هذه الاجتماعات استطلاع رأى الأندية فى لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم حاليا اجراؤها تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الجديدة، فى إطار رغبة اللجنة الخماسية فى التواصل مع جميع الأندية.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

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وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق

قررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو باعلان الالغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة، وفقا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقا للاجراءات الطبية الموضوعة.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين على كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلى الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتى يوم 30 يونيو.