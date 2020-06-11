شكرا لقرائتكم تحسن حالة مدير سباحة الاهلي المُصاب بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسّنت الحالة الصحية لرئيس جهاز السباحة في النادي الاهلي وائل عزت المُصاب بفيروس "كورونا" ورغم أنه مازال في المستشفى يتلقي العلاج للتعافي من الفيروس إلا أن حالته في تحسن مُستمر وهو ما نقله وائل عزت لمسئولو القلعة الحمراء ومجلس الإدارة الذين يتواصلون معه بشكل مُستمر للإطمئنان عليه.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مُكثفة أجراها أعضاء المجلس الأهلاوى للاطمئنان على حالة وائل عزت، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادى على الاطمئنان على حالة مدير جهاز السباحة وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل، مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادى ، وأكد رئيس النادى ثقته الكبيرة فى الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التى تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى مواجهة وباء «كورونا»، الذى يجتاح العالم.

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من ناحية أخرى ، قدم المحامي الإنجليزي الذي تعاقد معه النادي الأهلي مؤخراً لاسترداد حقوق النادي لدى ستوك سيتي الإنجليزي المستندات والأوراق التى تؤكد أحقية الأهلي في استرداد 2 مليون و500 ألف دولار لدى النادي الإنجليزي الخاصة بصفقة رمضان صبحي قبل عدة مواسم ، وقدّم المحامي الإنجليزي للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية نسخة من الحُكم الصادر لصالح الأهلي بعدم وجود ديون عليه لشركة "مسك" راعي قناة النادي الأسبق.

واستعان الأهلى بمحام إنجليزى للتواصل مع المحكمة الفيدرالية الإنجليزية لاسترداد ملايين الأهلى لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى،وجاءت خطوة الأهلى بالتعاقد مع مكتب محاماة شهير فى إنجلترا للإسراع فى مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلى وستوك سيتي.