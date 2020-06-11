شكرا لقرائتكم طبيب "شون كلينك" يُتابع تأهيل لاعب الأهلى فى المنزل بعد الجراحة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي كريم نيدفيد لاعب الاهلي تطمينات من الخبير الالماني هيرمان ماير بأن البرنامج العلاجي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية يسير بشكل جيد وأن اللاعب قام بتنفيذه بشكل جيد بما يسمح له بدء مرحلة جديدة في التأهيل للتعافي من جراحة غضروف الركبة التى أجراها نيدفيد قبل عدة أشهر.

وأرسل نيدفيد فيديوهات تتضمن حالته وخطوات التأهيل حالياً للخبير الالماني ماير وأكد الأخير للأول أنه بات قادراً على خضوض تدريبات الجيم حالياً بعدما إنتهى من برنامج علاجي وتأهيل لعدة أشهر .

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ويقوم طبيب مصري يعمل فى مؤسسة "شون كلينك" الألمانية التى أجرى فيها نيدفيد الجراحة قبل عدة أشهر بمتابعة عملية تأهيل اللاعب حالياً في المنزل حيث إستغل نيدفيد تواجد الطبيب المصري في القاهرة حالياً وطلب منه الأشرف ومتابعة عملية التأهيل طوال الفترة الماضية وهو ما حدث.

كريم نيدفيد أصيب خلال إبريل قبل الماضي، بقطع في غضروف الركبة، أجرى على إثره عملية خياطة غضروف الركبة لكن اللاعب اشتكى من ألآم خلال مشاركته في التدريبات الجماعية وتعرض اللاعب للإصابة برشح وإلتهاب في الغشاء الزلالي بالركبة بعد 3 أشهر من العملية الجراحية بسبب التسرع في تأهيل اللاعب بأحد مراكز التأهيل في ألمانيا ليقوم اللاعب بإجراء جراحة أخرى وقام بإزالة الغشاء الزلالي.

قبل أن يخضع اللاعب لجراحة ثالثة من أجل خياطة غضروف الركبة مرة ثانية فى فبراير الماضى، وخاض طوال الفترة الماضية عملية تأهيل أنتهت منذ أيام ليكون جاهزاً لبدء مرحلة تدريبات "الجيم" حسب تأكيدات الخبير الالماني ماير.