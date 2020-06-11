شكرا لقرائتكم الكشف عن الموعد المقترح لعودة المنافسات في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، موعد عودة الأندية ومراكز الشباب في 15 يونيو الجاري لتجهيز وتعقيم الملاعب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تمهيدا لعودة التمارين الجماعية والفردية في الأول من يوليو المقبل، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن بداية أغسطس المقبل سيكون موعدا مقترحا لعودة النشاط الرياضي كاملا، حيث ستحصل الأندية على فترة إعداد لمدة شهر قبل انطلاق المنافسات في مختلف الألعاب. وأضاف أن الموقف النهائي من موعد العودة سيتحدد الأسبوع المقبل.
وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء ناقش سبل عودة النشاط الرياضي في إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، بتواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية.
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