شكرا لقرائتكم أرتيتا: غياب الجمهور ربما يفيد أرسنال أمام سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيخوض أرسنال أربع مباريات متتالية خارج ملعبه عند استئناف مباريات كرة القدم في إنجلترا الأسبوع المقبل لكن في ظل إقامة المباريات بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة فإن المدرب ميكيل أرتيتا يرى أن مهمة فريقه باتت أقل صعوبة في هذه المواجهات.

وسيحل فريق المدرب الإسباني ضيفا على مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز الأربعاء المقبل قبل أن يلعب النادي اللندني خارج ملعبه مرة أخرى في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون ثم ساوثامبتون وهي مواجهات هامة إذا ما أراد أرسنال السعي للحصول على مكان بين الأربعة الأوائل في نهاية الموسم، وبعد ذلك سيحل أرسنال ضيفا على شفيليد يونايتد في كأس إنجلترا.

ويدرك أرتيتا مدى صعوبة اللعب على أرض مانشستر سيتي بعد أن سبق له العمل كمساعد للمدرب بيب غوارديولا هناك حتى عودته للعمل مدربا لناديه السابق في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنه يقول إن الظروف التي فرضها تفشي الفيروس كوفيد-19 تصب في صالح فريقه.

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وقال أرتيتا الذي حقق فريقه ثلاثة انتصارات متتالية قبل توقف المباريات لكنه لا يزال يحتل المركز التاسع بين الفرق: أتمنى أن يصب هذا في صالحنا، سيكون لهذا تأثير لصالحنا. كرة القدم تتعلق بالحماس والطاقة وعندما تغيب هذه الأمور تتعادل الكفتان بشكل أكبر حسب رأيي لكني أعرف مدى قوتهم وما يمكنهم القيام به إذا ما كانوا في أفضل الأحوال.

وخلال الموسم الحالي حقق أرسنال انتصارين خارج ملعبه فقط لكن مواجه الأربعاء ربما تكون بمثابة انطلاقة جديدة بالنسبة له.

ويعتقد أرتيتا الذي أصيب بفيروس كورونا في مارس أن توقف المباريات والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر سيسبب الكثير من الصعوبات لكل الفرق. وقال عن ذلك : خضنا مباريات ودية لكنها لم تكن في مستوى إيقاع الدوري الانجليزي الممتاز مطلقا. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا الحفاظ على الإيقاع الأعلى للأداء طوال 90 دقيقة في المباريات القليلة الأولى.

وأضاف : حققنا بالفعل نتائج جيدة قبل التوقف وهدفنا هو تقديم أداء أفضل مما قدمناه كفريق قبل ذلك.