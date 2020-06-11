شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المشجع الأهلاوى أمح يتحدى أحمد الشيخ فى الـ"بلاى ستيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المشجع الأهلاوى أمح الدولى فيديو عبر صفحته الشخصية على إنستجرام يتحدى خلاله أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى فى الـ"بلاى ستيشن"، حيث إن الشيخ يلعب مع أصدقائه عبر صفحته وجميع الرياضين فى مسابقة تحدى للتغلب على ملل تعليق النشاط فى حظر فيروس كورونا.

على جانب آخر دخل مسئولو مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام فى مفاوضات للتعاقد بشكل رسمى مع أحمد الشيخ، صانع ألعاب الأهلي، وجناح مصر المقاصة السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل من أجل استقطابه بناء على رؤية ورغبة قوية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى الذى يمتلك قناعات خاصة بقدرات اللاعب الفنية منذ أن كان يقود جلال فريق تليفونات بنى سويف وكان أحمد الشيخ لاعبا بالفريق ، ثم انتقلا سويا لمصر المقاصة وصنعا سجلا مميزا مع الفريق الفيومى .

ورفض أحمد الشيخ، حسم موقفه من عرض المقاصة قبل أن يحدد موقفه مع الأهلي من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذى يتحفظ على رحيل اللاعب بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى مع القلعة الحمراء طوال الموسم الحالى إلا فى عدد قليل من المباريات ونجح أحمد الشيخ فى احتلال صدارة هدافى الدورى عندما كان لاعبا بفريق مصر المقاصة برصيد 18 هدفا ، بينما رحل للأهلى مقابل مبلغ مالى كبير ، ثم عاد للفريق الفيومى لمدة موسم على سبيل الإعارة.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.