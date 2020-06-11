شكرا لقرائتكم خبر عن استمر بالابتسامة.. كهربا يستمتع بأجازته فى البحر خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى جمهوره بصورة جديدة وهو يستمتع بأجواء البحر خلال أجازته الحالية فى فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" استمر بالابتسامة".



كهربا

وكان حرص كهربا على ذبح "عجل" بمنطقة سكنه على كورنيش مصر القديمة، من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين من أهالى منطقته، لا سيما وأن كهربا اعتاد أن يقوم بعملة الذبح من حين لأخر للمساهمة فى مساعدة الفقراء، ونشر كهربا عبر استورى صفحته الرسمية عبر "انستجرام" مقطع فيديو قصير خلال قيامه بذبح العجل، معلقًا عليه: "من كورنيش مصر القديية، الحمد لله هذا من فضل ربى".

وشارك محمود كهربا مع الأهلى منذ انضمامه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، فى 10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، وأحرز خلالهم 3 أهداف، أما صالح جمعة فابتعد عن حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، حيث لم يشارك جمعة مع الأحمر سوى فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا ولم يشارك بعدها فى أى مباراة.

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ويعد "كهربا" من أبرز نجوم الرياضة العاشقة للنزهات والبحر والهوى، حيث نجده دائمًا ما يستغل أى عطلة لقضائها بصحبة أصدقائه على البحر سواء فى الساحل أو خارج مصر، لا سيما أنه عاشق السباحة فى البحر أو حمام السباحة حيث حرص كهربا على قضاء عيد الفطر فى إجازة ساحلية بصحبة أصدقائه لتغير الجو فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .