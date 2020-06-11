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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 11 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،ارتفاع أسهم رمضان صبحي فى البقاء مع الأهلي.. ، الأولمبية تخاطب وزارة الرياضة لإقامة مقر عزل للمنتخبات لمواجهة كورونا. ازدادت حظوظ رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من هيدرسيفلد الإنجليزى، فى البقاء بالقلعة الحمراء بعدما تراجعت عدة أندية أوروبية عن التعاقد مع اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجارى، ويترقب الأهلى الموقف النهائى لهذه الأندية، لكن الصورة حالياً تبدو مُبشّرة للأهلى، فالأندية التى سبق وأبدت رغبتها فى ضم اللاعب الصاعد لم تعد تُبدى حماساً لإتمام الصفقة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" والأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً بسبب هذا الوباء وجعل كثيراً من الأندية تتراجع عن خططها التعاقدية فى ميركاتو الصيف أو تقرر تخفيض المبالغ المالية المرصودة لإتمام الصفقات. قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة دمج لجنة الانضباط مع لجنة القيم والأخلاق فى اللائحة الجديدة التى يتم حالياً إعدادها بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بحيث تصبح لجنة واحدة بجانب لجنة التظلمات أو الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى التى ستظل كما هى. تعثر مفاوضات الأهلي لضم ايليكي مُجدداً.. والبحث عن بديل تعثرت مفاوضات النادي الاهلي لضم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري مُجدداً بعد جس نبضه على مدار الأيام الماضية لمعرفة مدى رغبته في ارتداء قميص الأهلي بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، إلا أن اللاعب لم يبدي رغبة حقيقية في الانتقال للدوري المصري. الأولمبية تخاطب وزارة الرياضة لإقامة مقر عزل للمنتخبات لمواجهة كورونا خاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائنة بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة الدولي. Advertisements الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع 3 لاعبين عرب فى الصيف أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أن هناك من يحاول استغلال اسم النادى فى الترويج لبعض اللاعبين الأفارقة أو العرب، موضحاً أن كثيراً مما يُثار فى وسائل الإعلام بشأن تفاوض الأهلى مع بعض اللاعبين غير حقيقى . مفاجأة..فيفا يرحب باقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة بعد تمسك اللجنة الأولمبية في مفاجأة جديدة، رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة سنة واحدة بعدما كان قد طلب إقامتها لمدة 4 سنوات، وذلك بعد وصول رد قاطع من اللجنة الاولمبية بأن قانون الرياضة المصري يلزم اتحاد الكرة بإقامة انتخابات جديدة بعد الدورة الاولمبية طوكيو 2021 لتوفيق أوضاعه ، خاصة و أنه رفض توفيق أوضاعه عام 2016 وتمسك بالاستمرار وفقا للائحته الخاصة، وهو ما تفهمه الفيفا الذي اكد علي عدم مخالفة القانون المصري . اللاعب الحر .. أحد معايير اختيار الزمالك لصفقات الصيف وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك عدة شروط يجب توافرها في الصفقات التي سيتم التعاقد معها الصيف المقبل لتدعيم صفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وجاء في مقدمة تلك الشروط عامل السن والخبرة الدولية التي يمتلكها اللاعب وأن يكون في الأماكن التي يحتاجها المدير الفنى فقط دون الدخول في صفقات الغرض منها الشو الجماهيري، كما أوصت إدارة الكرة بأن يكون اللاعب الحر دون التقيد بنادي له الأفضلية في حالة المساواة مع لاعب اخر من كل الجوانب الفنية وباقي الشروط.

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