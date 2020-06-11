شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يُهدد بترك معسكر الفراعنة فى 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد عماد متعب، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، بترك معسكر المنتخب الوطنى فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2006 بعد مباراة ليبيا الأولى، والتى غاب عنها، وأكد عماد متعب لمساعدى حسن شحاتة، المدير الفنى للفراعنة فى وقتها وهما شوقى غريب وحمادة صدقى، أنه لن يكون له دور بهذا الشكل فى ظل وجود العديد من المهاجمين، إلا أن الثنائى نجحا فى ترويض ثورة متعب، والذى شارك فى المباريات بعد ذلك وكان له دور كبير فى تتويج الفراعنة بالبطولة.

عماد متعب قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته، سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى، أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

توج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات، شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .