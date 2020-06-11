شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تبحث تأسيس صندوق كوارث للمدربين فى اجتماع الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماعا لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل ، لمناقشة عدد من الأمور المهمة وعلى رأسها تصورات عودة النشاط .

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن الاجتماع سيشهد مناقشة إجراءات الحصول على موافقة الجهة الإدارية لإنشاء صندوق كوارث إكتوارى للمدربين ، فضلا عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين عدا المتعلقة بالحافز الرياضى .

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كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال، ومن جانبه كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن البحث عن شركات للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة من أولويات خطة اللجنة لتقديم خدمات غير مسبوقة للكرة الطائرة المصرية.

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطاءهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الإتحاد فى إطار العمل الإحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة القادمة وفي هذا الشأن ، حيث أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة ، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .