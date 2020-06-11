شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدعم ألعاب القوى بـ 150 ألف جنيه لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين، مبلغ 150 ألف جنيه ، من وزارة الشباب والرياضة كدعم لمواجهة جائحة كورونا، لاستخدامها في شراء مواد التعقيم والمطهرات بكافة أرجاء الاتحاد .

أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الوزارة دعمت الاتحاد بمبلغ 150 الف جنيه لمواجهة الفيروس ، لكن رغم ان الدعم سيفيد الاتحاد الا ان الأهم هو معرفة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة ، سواء بعودة النشاط او تأجيله

بدأ اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، تجهيز ملف الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها لعودة النشاط الرياضى مع ضمان سلامة وصحة اللاعبين، فور استئناف النشاط فى الموعد المحدد له والمقرر منتصف يونيو الجارى وفقا لم أعلنته وزارة الشباب والرياضة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

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وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض بعض المقترحات على أشرف صبحى وزير الرياضة، ولكنه طلب الاقتراحات بصورة رسمية، وتقديمها مكتوبة فى ملف، ليتم دراستها وهو ما يتم فى الوقت الحالى، لتسليم الملف إلى الوزارة فى أسرع وقت.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الرياضة عن التعليمات التى سيتم تعميمها على الاتحادات الرياضية، كل وفقا لطبيعة اللعبة، وطرق ممارستها، منع التلامس والاحتكاك بين اللاعبين فى بعض الرياضات.

ويدرس مسئولو اتحاد ألعاب القوى الاستعانة بكابينة التعقيم الإلكترونية، واستخدامها فى الأماكن المقرر خوض تدريبات اللاعبين بها، وكذلك فى الاتحاد، وصالات المنافسات، لضمان سلامة وحماية اللاعبين الذين ينتمون للعبة.