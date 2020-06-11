شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ساسى وبن شرقى وأوناجم عايشين "أحلى الأوقات" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن الثلاثى الاجنبى بالقلعة البيضاء التونسى فرجانى ساسى والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لن يرحلوا عن صفوف القلعة البيضاء مهما كانت المغريات ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " أجانب الزمالك مبسوطين فى مصر ومش هيمشوا ، اللاعب طالما عنده جمهور بيحبه وهو متألق وبياخد بطولات والادارة تقدره مادياً بشكل كويس فلن يرحل"

ويضيف حازم إمام: " ساسى وبن شرقى وأوناجم عايشين أحلى أوقاتهم فى الزمالك ، شهرة وبطولات وجمهور وإدارة تمنحهم مستحقاتهم فلماذا سيفكرون فى الرحيل عن النادى " .

ووضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك لافتة "مغلق بالضبة والمفتاح" على باب رحيل اللاعبين الأجانب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قرر مسئولو الزمالك تأجيل رحيل اللاعبين الموجودين بصفوف الفريق لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأبيض لديه مواجهة قوية مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة، وتنتظر إدارة الكرة بالنادى تحديد موعدها فى الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .

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وقال مسئولو الزمالك إن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء .

وسبق وكشف المغربى كريم بلق، وكيل أشرف بن شرقى نجم الزمالك، حقيقة امتلاك اللاعب شرطًا جزائيًا فى عقده بعد تصريحات اللاعب فى أحد برامج المقالب حول تلك المسألة، ليوضح وكيله أن بن شرقى لا يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده، وأن العلاقة بينه وبين مسئولى الزمالك على أفضل ما يرام ويشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء، وأنه لن يفعل أى أمر فى مشواره سوى بالعودة إلى إدارة الزمالك سواء إدارة النادى أو إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور.

وشدد مرتضى منصور على أن فرجانى ساسى لم يتحدث حول مطالبه المالية لتجديد التعاقد مع قلعة ميت عقبة، ويستعد اللاعب التونسى حاليًا للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى، لذا يركز اللاعب على مواصلة استعداداته مع نسور قرطاج من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية فى ظل توقف النشاط الكروى وحرص جهاز الزمالك على التواصل معه لدعمه فى الفترة الحالية للحفاظ على مستواه من خلال معسكر المنتخب التونسى.