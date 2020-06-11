شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي جديد فى الزمالك استعداداً لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامج التدريب المنزلى الذى يؤديه لاعبو الفريق الأبيض من منازلهم خلال فترة توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد اقتراب عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجي، عقب الأنباء عن استئناف النشاط بداية من منتصف الشهر الجارى، وأرسل كارتيرون برنامجا تدريبيا جديدا للاعبين تضمن الجرى لمدة نصف ساعة متواصلة يومياً مع أداء تدريبات عضلية لمدة 20 دقيقة، مع وضع برنامج غذائى لإنقاص أوزان اللاعبين قبل العودة للتدريبات أول يوليو المقبل.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول ثنائى الزمالك حميد أحداد ومحمد أوناجم دائرة اهتمامات فريق شباب المحمدية المنافس فى دورى الدرجة الثانية بالمغرب، وقالت صحيفة "المنتخب"، إن هشام آيت منا رئيس النادى يرغب فى ضم الثنائى الهجومى، وتحرك بالفعل لاتخاذ تلك الخطوة الكبيرة، وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادى يرغب فى تدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة فى الموسم الجديد، حيث يتقاسم صدارة ترتيب دورى الدرجة الثانية حالياً مع المغرب الفاسى، وحال نهاية الموسم بنفس الترتيب سيتأهل الثنائى إلى البطولة الاحترافية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن دائرة اهتمامات منا ضمت أوناجم وأحداد المعار للرجاء البيضاوى بجانب نجم أولمبيك آسفى محمد المورابيط.