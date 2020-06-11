شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى أسامة لاعبة اليد: حلمى أكون صحفية ومثلى الأعلى ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى أسامة، لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى سابقا والزهور حاليا، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الكتابة والقراءة . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مكرونة بشاميل و بان كيك . من نجمك المفضل ؟ أحمد حلمى .

سلمى أسامة من مطربك المفضل؟ تامر حسنى وبحب شيرين . Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ صحفية . لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا.. ولكن هيكون لي رد فعل لإحراجه . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز .

سلمى أسامة 2 بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ بصراحة أتمنى يكون رياضى .

سلمى اسامة 3

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