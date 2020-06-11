شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السوليه يتدرب بجدية من داخل جيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لاعب النادي الأهلي عمرو السوليه فى غاية الحماس مؤخراً خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهر خلاله أثناء تدريبه من داخل الجيم الذى يتدرب فيه بكل قوة، كما علق علي الفيديو بكتابة : " دع الجسم يقوم بالعمل وأغلق العقل".



عمرو السولية

وكان أعرب عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، عن افتقاده للتدريبات الجماعية على ملعب التتش مع زملائه بالقلعة الحمراء، بعدما توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، خلال تدريباته مع الفريق الأحمر متضرعاً بالدعاء لعودة النشاط الرياضى من جديد.



عمرو السولية مع اصدقاءه فى الجيم

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ويخوض لاعبو الأهلى حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا"، ويتابع المدرب السويسرى هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا.

في سياق آخر، يغادر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إلى بلاده غداً، الخميس، بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك، وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.

ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.